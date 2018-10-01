Макей представил в Нью-Йорке позицию Беларуси по реформированию ООН

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил позицию страны по реформированию организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат отметил, что недавно страны ООН приняли такие важнейшие документы, как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижское соглашение по климату. В конце этого года международное сообщество должно дать "зеленый свет" еще двум документам, на которые возлагаются особые надежды для изменений к лучшему, - глобальным соглашениям по беженцам и по мигрантам.
"Реализация этих знаковых инициатив призвана самым серьезным образом трансформировать жизнь всех стран и народов, обеспечить справедливую глобализацию, в которой бы не было проигравших, искоренить нищету, сохранить планету для будущих поколений", - подчеркнул министр.
По его словам, поиск ответов на глобальные вызовы, путей решения общих задач со всей очевидностью показывает: ни одна страна не в состоянии решить их самостоятельно. "Не может быть индивидуального прогресса без прогресса коллективного. Именно поэтому, какая бы справедливая критика ни звучала в адрес ООН, организация по-прежнему нужна нам как уникальная платформа для сотрудничества, действенный многосторонний механизм, основанный на принципах, гарантирующих равное и уважительное отношение к любой стране, ее приоритетам и нуждам", - убежден Владимир Макей.
Он считает, что для содействия государствам в решении амбициозных задач Повестки‑2030 необходимы эффективные "команды ООН" на местах, которые смогут результативно и рационально поддерживать правительства на пути к устойчивому развитию. "Именно в этом мы видим суть реформирования системы развития ООН", - заявил белорусский дипломат.
Как сообщалось, Владимир Макей находится с визитом в Нью-Йорке с 1 по 4 октября. У него запланированы встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его первым заместителем Аминой Мохаммед, с которой белорусский дипломат проведет тематическое заседание, посвященное вопросам достижения ЦУР.
Владимир Макей также откроет в штаб-квартире ООН фотовыставку "Быть чемпионом: история великих побед", посвященную белорусскому спорту, вкладу Беларуси в международное олимпийское движение. На этом мероприятии будет дан старт масштабной международной презентации важного события следующего года - II Европейских игр.-0-
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