Макей представил в Нью-Йорке позицию Беларуси по реформированию ООН

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил позицию страны по реформированию организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что недавно страны ООН приняли такие важнейшие документы, как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижское соглашение по климату. В конце этого года международное сообщество должно дать "зеленый свет" еще двум документам, на которые возлагаются особые надежды для изменений к лучшему, - глобальным соглашениям по беженцам и по мигрантам.

"Реализация этих знаковых инициатив призвана самым серьезным образом трансформировать жизнь всех стран и народов, обеспечить справедливую глобализацию, в которой бы не было проигравших, искоренить нищету, сохранить планету для будущих поколений", - подчеркнул министр.

По его словам, поиск ответов на глобальные вызовы, путей решения общих задач со всей очевидностью показывает: ни одна страна не в состоянии решить их самостоятельно. "Не может быть индивидуального прогресса без прогресса коллективного. Именно поэтому, какая бы справедливая критика ни звучала в адрес ООН, организация по-прежнему нужна нам как уникальная платформа для сотрудничества, действенный многосторонний механизм, основанный на принципах, гарантирующих равное и уважительное отношение к любой стране, ее приоритетам и нуждам", - убежден Владимир Макей.

Он считает, что для содействия государствам в решении амбициозных задач Повестки‑2030 необходимы эффективные "команды ООН" на местах, которые смогут результативно и рационально поддерживать правительства на пути к устойчивому развитию. "Именно в этом мы видим суть реформирования системы развития ООН", - заявил белорусский дипломат.

Как сообщалось, Владимир Макей находится с визитом в Нью-Йорке с 1 по 4 октября. У него запланированы встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его первым заместителем Аминой Мохаммед, с которой белорусский дипломат проведет тематическое заседание, посвященное вопросам достижения ЦУР.

Владимир Макей также откроет в штаб-квартире ООН фотовыставку "Быть чемпионом: история великих побед", посвященную белорусскому спорту, вкладу Беларуси в международное олимпийское движение. На этом мероприятии будет дан старт масштабной международной презентации важного события следующего года - II Европейских игр.-0-

Беларусь выступает за построение справедливой торгово-экономической архитектуры в Европе - Макей Владимир Макей отметил, что Беларусь, находясь в центре Европы, с одной стороны, входит в состав Евразийского экономического союза, с другой - заинтересована в интенсивном экономическом взаимодействии с Евросоюзом.

Беларусь предлагает ООН начать стратегическую работу со странами со средним уровнем дохода Владимир Макей убежден, что достижение целей глобальной повестки дня по устойчивому развитию с ее всеобъемлющим обещанием не оставлять никого позади требует особого внимания и международной поддержки стран со средним уровнем дохода.

Беларусь продвигает международное сотрудничество в цифровизации и технологическом прогнозировании "Цель такого сотрудничества - помочь развивающимся странам найти и занять свою нишу в глобальной цифровой экономике, умножить выгоды от цифровизации и обеспечить их равномерное распространение", - пояснил Владимир Макей.