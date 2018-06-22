Макей убежден в решении всех проблемных вопросов между Беларусью и ЕС

22 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей убежден, что Беларуси и ЕС удастся найти решение всех проблемных вопросов, которые пока остаются на взаимной повестке дня. Такое мнение он высказал сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что за последние два-три года удалось достичь большого прогресса во взаимоотношениях между Беларусью и Евросоюзом, что является важным для обеих сторон.

"Мы рассматриваем участие в "Восточном партнерстве" как неотъемлемую часть нашего общего сотрудничества с ЕС во всех сферах и областях, - сказал глава МИД. - Для нас важна эта инициатива, поскольку она предоставляет больше возможностей для сближения с общепринятыми европейскими стандартами в различных областях".

Министр подчеркнул, что за последние пару лет достигнуты существенные результаты. "В целом торгово-экономическое сотрудничество с ЕС улучшилось, и в минувшем году взаимный товарооборот возрос на 20%, причем это касается и импорта, и экспорта. Значительно улучшилось сотрудничество с финансовыми институтами Европейского союза. К примеру, с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком", - заявил Владимир Макей. Так, Европейский банк реконструкции и развития увеличил финансирование Беларуси - с 1992 года в целом было выделено более $2 млрд. В качестве позитивных примеров взаимовыгодного сотрудничества министр назвал проекты, касающиеся строительства дорог, утепления домов, строительства водоочистных сооружений.

Наряду с этим Владимир Макей выразил мнение, что не следует останавливаться на достигнутом, нужно двигаться дальше, чтобы укреплять сотрудничество с Европейским союзом. По его мнению, этому будет содействовать подписание приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС.-0-