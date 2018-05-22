22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в конце мая совершит рабочий визит в Брюссель. Об этом он сообщил сегодня на встрече с послами по особым поручениям стран - членов ЕС по делам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что нынешний год в отношениях между Беларусью и ЕС начался на позитивной ноте, в частности, с визита Еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана. Затем в апреле последовало заседание координационной группы "Беларусь-ЕС", состоялся также ряд визитов высокого уровня представителей стран Евросоюза. "Ваш визит также является ярким отражением этого позитивного тренда. Я рассчитываю на продолжение работы в данном направлении во время моего рабочего визита в Брюссель в конце мая. Я воспользуюсь этой возможностью для обсуждения нашей двусторонней повестки дня с Еврокомиссаром Ханом и главой Европейской службы внешних действий Федерикой Могерини", - сказал министр.

Владимир Макей также отметил, что в июне Беларусь будет во второй раз принимать неформальный министерский диалог стран "Восточного партнерства". Его тематика будет сфокусирована на сотрудничестве в цифровой сфере, где Беларусь выступает в качестве одного из лидеров. Глава МИД рассчитывает на приезд Еврокомиссара Йоханнеса Хана и Еврокомиссара по цифровой экономике Марии Габриэль для продвижения дискуссии по укреплению "Восточного партнерства" и его цифровой повестки перед ежегодной встречей министров иностранных дел "Восточного партнерства" в октябре.

Говоря о нынешней встрече в МИД, министр подчеркнул, что подобные мероприятия являются важной частью построения нормальных взаимовыгодных отношений с Европейским союзом. Он считает это чрезвычайно важным с учетом региональной обстановки и вызовов в международной безопасности и торговле. "Мы верим в важность построения взаимодоверия через открытый и конструктивный диалог, включая интенсификацию контактов со странами ЕС", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей констатировал, что для многих в ЕС Беларусь остается еще не вполне известной. Он выразил надежду, что европейские дипломаты увидят, насколько отличается реальность от того, что они привыкли слышать и читать о Беларуси.

Министр при этом отметил, что в мире нет идеальных стран, и Беларусь в этом плане не исключение. Однако он подчеркнул необходимость объективного подхода, чтобы партнеры наряду с возможными негативными моментами замечали и позитивные вещи. -0-