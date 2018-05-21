Макей встретился с новым руководителем представительства ООН в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецки

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21 мая провел встречу с новым руководителем представительства ООН в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Владимир Макей поздравил собеседницу с назначением и прибытием в Минск, пожелал ей успешной и эффективной работы в Беларуси.

На встрече обсуждены вопросы развития взаимодействия Беларуси с агентствами системы ООН, обозначены приоритетные направления совместной работы.

C 2010 года Иоанна Казана-Вишневецки работала в штаб-квартире ПРООН в качестве начальника отдела по западным странам СНГ и странам Закавказья, а затем в должности главы отдела по связям и надзору над страновыми офисами Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ в Нью-Йорке, где отвечала за координацию взаимодействия с правительствами государств - членов ООН через постоянные представительства при ООН, а также оказывала содействие руководству ПРООН в контроле и стратегической поддержке восемнадцати страновых офисов ПРООН, подотчетных Региональному бюро по странам Европы и СНГ. Иоанна Казана-Вишневецки родом из Польши, имеет степень магистра экономики и международных отношений Варшавской школы экономики.-0-