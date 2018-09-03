Межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ в ООН пройдут в Москве 5 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации "О координации позиций государств Содружества по вопросам повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также другим проблемам, затрагивающим интересы СНГ" пройдут в Москве 5 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече планируется рассмотреть вопросы, касающиеся взаимодействия делегаций Содружества Независимых Государств в Организации Объединенных Наций и приоритетов государств СНГ на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Представители внешнеполитических ведомств также намерены обсудить тему выборов в органы ООН и работу Генассамблеи по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Многоуровневые межмидовские консультации на регулярной основе проводятся с 1995 года и являются важным инструментом политического взаимодействия стран Содружества. В формате межмидовских консультаций проходят заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел Содружества.-0-