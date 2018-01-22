Межпарламентская ассамблея СНГ планирует освоить новые виды и форматы работы

22 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Межпарламентская ассамблея Содружества Независимых Государств планирует освоить новые виды и форматы работы. Об этом заявил сегодня журналистам временно исполняющий должность генерального секретаря - руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергей Антуфьев по итогам встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Достаточно много внимания мы уделили вопросам, которые были подняты на Совете глав государств СНГ в сентябре прошлого года в Сочи. Речь идет о поручении по актуализации работы Межпарламентской ассамблеи, о новых видах и форматах работы. Здесь мы достаточно подробно говорили о пожелании, которое было высказано Президентом Беларуси Александром Лукашенко о возможности межпарламентского контроля за реализацией межгосударственных программ, которые принимаются Советом глав государств, Советом глав правительств", - отметил Сергей Антуфьев.

Он констатировал, что нередко принимаются толковые документы, но контроль за их исполнением пока недостаточен. "Было высказано пожелание Президентом Беларуси, чтобы МПА взяла на себя эту форму контроля. Речь идет о доброжелательном контроле с приглашением ответственных за выполнение той или иной программы. Если будет действенный контроль, тогда Содружество будет по-другому выглядеть, будет меньше поводов говорить о том, что СНГ дает для государств-участников", - пояснил Сергей Антуфьев.

Также, по его словам, на встрече обсуждались другие задачи и мероприятия, которые предстоит решать в 2018 году. "Год необычный - на пространстве СНГ три большие политические кампании: выборы президента России, выборы президента Азербайджана и выборы в парламент Молдовы. Поэтому мы в том числе обсудили участие депутатов Национального собрания в международном мониторинге этих важный политических кампаний", - рассказал он.-0-