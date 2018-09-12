МИД Беларуси и России провели консультации по вопросам отношений с США и Канадой

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и России по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, а также обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с этими странами на перспективу.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.-0-