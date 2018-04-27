МИД Беларуси о ноте МИД Литвы: информация о "пожаре" используется в откровенно политических целях

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали ноту, врученную белорусскому послу МИД Литвы, сообщает БЕЛТА.
"Да, мы получили ноту литовской стороны. Направим обращение МИД Литвы в компетентные белорусские структуры и оперативно подготовим официальный ответ", - заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
"Исчерпывающий комментарий по этой ситуации уже был дан МЧС и Минэнерго Беларуси. Поэтому очевидно, что информация о неком "пожаре" и сопровождающие ее домыслы были специально припасены к годовщине трагической катастрофы на ЧАЭС и используются в откровенно политических и пропагандистских целях", - добавил он.-0-
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