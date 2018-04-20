20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси отмечает анахронизм в подходах Европарламента по белорусской тематике. Такую точку зрения в комментарии журналистам выразил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает БЕЛТА.

"Мы отметили, что Европарламент в очередной раз пытается говорить тем языком, который он безуспешно использовал в адрес Беларуси до этого более 20 лет. Это язык того, кто хочет лишь декларировать, не заботясь о том, будут ли его слова услышаны и поняты, - подчеркнул Дмитрий Мирончик. - В сегодняшнем диалоге между нашей страной и другими органами ЕС, а также его странами-членами такой язык уже стал анахронизмом. Он не оправдал себя. Беларусь и ЕС приходят к новым реалиям во взаимоотношениях, новым эффективным и демократичным форматам общения. Благодаря им каждая сторона теперь может продвигать собственные интересы, принципы и ценности, уважая при этом интересы, принципы и ценности другого партнера. И такое общение приносит плоды, причем обеим сторонам".

"К сожалению, этот факт резолюция Европарламента полностью игнорирует, тем самым пытаясь обесценить усилия дипломатии самого Евросоюза. Но составители документа вряд ли стремились к объективности, их цели были иными. Поэтому я думаю, их не удивит, что наше отношение к этому документу будет таким же, как и к прочим схожим резолюциям. Их "штамповка" интересна, по всей видимости, только их авторам", - отметил пресс-секретарь.

Тем не менее, продолжил он, белорусская сторона уверена, что рано или поздно Европарламент займет позицию, которая будет в большей степени соответствовать его реноме авторитетного демократического института, а также целям и задачам Европейского союза в целом. " Это лишь вопрос времени", - считает официальный представитель МИД.

Дмитрий Мирончик подчеркнул, что Беларусь всегда готова к взаимодействию с Европейским парламентом в конструктивном ключе, что отнюдь не исключает критику. "Однако в таком диалоге нет места нравоучениям", - добавил он.-0-