МИД Беларуси планирует учредить свой флаг и знамя

22 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси планирует учредить свой флаг и знамя. Этот вопрос был затронут сегодня во время назначения Президентом Беларуси Александром Лукашенко руководителей дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не знаю, поддержите или нет, но мы предложили, чтобы МИД учредили флаг и знамя, как это в некоторых других странах", - обратился к главе государства руководитель министерства Владимир Макей. По его словам, соответствующие документы согласованы с другими госорганами и переданы в Администрацию Президента.

Александр Лукашенко ответил, что если многие белорусские ведомства имеют свою символику, то может ее учредить и Министерство иностранных дел.-0-