МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы в связи с происшествием на Игналинской АЭС

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Литвы был вызван в МИД Беларуси в связи с сообщениями в СМИ об инциденте с радиоактивными материалами, имевшем место в конце декабря 2017 года в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

Послу Литвы была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС.

"Беларусь исходит из того, что принципы транспарентности и ответственности за обеспечение культуры ядерной безопасности должны быть в равной степени применимы к любой ядерной деятельности, включая процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС", - подчеркнули в министерстве.

МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о результатах. "Ввиду непосредственной близости Игналинской АЭС к границе Беларуси белорусская сторона рассчитывает впредь на получение от литовской стороны оперативной информации обо всех инцидентах на ядерных объектах и/или с ядерными материалами, которые потенциально могут привести к радиоактивным выбросам", - отметили в ведомстве.

Данная информация была также доведена до главы представительства Европейского союза в Беларуси и передана в соответствующие европейские структуры через постоянное представительство Беларуси при Европейском союзе.-0-