МИД о резолюции Европарламента: в диалоге Беларуси с евроинститутами уже давно присутствуют новые мелодии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя резолюция Европарламента по Беларуси - это очередной искусственный набор штампов. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешняя резолюция - это очередной искусственный набор штампов, которые не учитывают ни объективной реальности, ни опыта принятия аналогичных опусов в прошлом. Единственный ее реальный результат - очевидная девальвация серьезности и качества принимаемых данной структурой решений, - подчеркнул Анатолий Глаз. - Понимаем имеющийся у уходящих евродепутатов соблазн "поиграть" на белорусской теме. Понимаем, но не разделяем. Пользы от этого - ноль".

"Рекомендуем евродепутатам сменить затертую пластинку, так как в диалоге Беларуси с евроинститутами уже давно присутствуют новые мелодии", - сказал он.-0-