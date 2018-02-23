МИД прокомментировал решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер в отношении Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик прокомментировал журналистам решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза в отношении Беларуси. Его ответ размещен на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Мы ознакомились с сообщением пресс-службы Совета ЕС от 23 февраля 2018 года. Санкции с самого начала носили необоснованный характер. Мы в принципе выступаем против использования односторонних санкционных методов в международных отношениях", - подчеркнули в министерстве.

В МИД убеждены, что продление ограничительных мер не отвечает духу нормальных партнерских отношений между Беларусью и ЕС. "При этом мы обратили внимание на то, что из-под действия оружейного эмбарго ЕС выведены некоторые виды спортивного оружия", - заметил Дмитрий Мирончик.

"Подтверждаем нацеленность Беларуси на развитие прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС без каких-либо санкций и политических ограничений", - заявил пресс-секретарь.-0-