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МИД прокомментировал решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер в отношении Беларуси

Политика 23.02.2018 | 18:49

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик прокомментировал журналистам решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза в отношении Беларуси. Его ответ размещен на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Мы ознакомились с сообщением пресс-службы Совета ЕС от 23 февраля 2018 года. Санкции с самого начала носили необоснованный характер. Мы в принципе выступаем против использования односторонних санкционных методов в международных отношениях", - подчеркнули в министерстве.

В МИД убеждены, что продление ограничительных мер не отвечает духу нормальных партнерских отношений между Беларусью и ЕС. "При этом мы обратили внимание на то, что из-под действия оружейного эмбарго ЕС выведены некоторые виды спортивного оружия", - заметил Дмитрий Мирончик.

"Подтверждаем нацеленность Беларуси на развитие прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС без каких-либо санкций и политических ограничений", - заявил пресс-секретарь.-0-

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ЕС, МИД
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