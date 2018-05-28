Министр иностранных дел Эстонии 14 июня посетит Беларусь

28 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер 14 июня посетит Беларусь. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь сегодня на встрече с белорусскими журналистами в Эстонском центре "Восточного партнерства".

Дипломат акцентировал внимание на важности визита главы эстонского МИД в Минск, во время которого предстоит обсудить широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества. В центре внимания будут темы расширения экономического взаимодействия.

Анатолий Степусь

В том числе предстоит тщательно рассмотреть вопросы подготовки визита в Минск премьер-министра Эстонии, который, предположительно, состоится осенью. Более точные сроки приезда должны определиться как раз на переговорах Свена Миксера в белорусской столице.

Как белорусская, так и эстонская стороны придают большое значение данным визитам, которые призваны придать новый импульс белорусско-эстонскому сотрудничеству.

Эстонский центр "Восточного партнерства" своей деятельностью укрепляет связи Эстонии со странами ВП, информирует о "Восточном партнерстве" в Эстонии и в других странах, одновременно развивает политику ВП Евросоюза.-0-