Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" пройдет в Минске 9-10 октября. Вопросы участия в этом мероприятии обсуждались на встрече постоянного представителя Беларуси при ООН Валентина Рыбакова с помощником генерального секретаря, исполнительным директором исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТК) Мишель Конинкс, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, отметили положительный опыт взаимодействия, в частности проведение совместного тематического мероприятия о борьбе с терроризмом в киберпространстве, которое состоялось на полях прошедшей в июне 2018 года конференции глав контртеррористических органов стран ООН.

Отдельное внимание было уделено обзору по выполнению Беларусью резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся борьбы с терроризмом, и рекомендациям комитета.

Контртеррористический комитет ООН был учрежден после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. Он состоит из 15 государств - членов Совета Безопасности ООН и контролирует соблюдение резолюций в области борьбы с терроризмом. В своей деятельности КТК опирается на исполнительный директорат, который выполняет стратегические решения и проводит экспертную оценку ситуации в государствах ООН.-0-