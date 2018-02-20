Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов президента России

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ 19 февраля приступила к мониторингу выборов президента России. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что в составе миссии будет около 300 наблюдателей, в том числе долгосрочных.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский накануне встретился с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. На встрече она подробно рассказала о работе по подготовке и проведению президентских выборов, изменениях, внесенных в избирательное законодательство России, ходе избирательной кампании, применении в день голосования технических средств. Для реализации принципа гласности и открытости избирательного процесса с участков и территориальных избиркомов будет вестись видеотрансляция в режиме реального времени. "В свою очередь Виктор Гуминский заявил, что мониторинг предстоящих выборов будет проводиться на принципах объективности, невмешательства во внутренние дела государства и в ход избирательного процесса", - отметили в Исполкоме СНГ.

Глава миссии наблюдателей встретился также с заместителем министра иностранных дел России Евгением Ивановым. Стороны обсудили вопросы, связанные с избирательной кампанией и организацией работы наблюдателей от СНГ. Замминистра заверил, что им будет оказано необходимое содействие в выполнении их функций в рамках национального законодательства. Виктор Гуминский во время встречи подчеркнул, что "задача миссии наблюдателей от СНГ - содействие проведению свободных и демократических выборов, и выборы являются сугубо внутренним делом государства".

Выборы президента России пройдут 18 марта.-0-

Фото Исполкома СНГ