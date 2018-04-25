Мясникович призывает СЕ развивать диалог в интересах Европы и Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с директором Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозулем призвал развивать диалог в интересах Европы и Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Во время встречи председатель Совета Республики прокомментировал принятую Европарламентом 19 апреля резолюцию о ситуации в Беларуси. "Считаю, что она совершенно не соответствует объективной оценке положения дел в нашей стране", - заявил Михаил Мясникович.

"Люди, выступающие по резолюции, совершенно не владеют ситуацией, допускают оскорбительные для нашей страны выражения. Они не изучали вопросы, мнения по тем или иным проблемам, никого не приглашали. Поэтому резолюция не содействует тому, чтобы установить режим доверия, а ведет к некой эскалации", - добавил он.

В этой связи спикер верхней палаты парламента предложил собеседникам чаще встречаться и обсуждать интересующие вопросы. "Думаю, это будет в интересах как объединенной Европы, так и Беларуси", - сказал он.-0-