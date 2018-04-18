Молдова рассчитывает в мае получить статус наблюдателя при ЕАЭС

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдова рассчитывает в мае получить статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Президент Молдовы Игорь Додон.
Глава государства сказал, что в 2017 году Молдова подала заявку на получение статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
"Решение должно быть оформлено в текущем году на первом заседании (глав государств ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), - сказал Игорь Додон. - По моей информации, это заседание должно состояться в мае. Нам сказали, что на нем наша заявка будет одобрена".
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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