Молдова рассчитывает в мае получить статус наблюдателя при ЕАЭС

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдова рассчитывает в мае получить статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Президент Молдовы Игорь Додон.

Глава государства сказал, что в 2017 году Молдова подала заявку на получение статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

"Решение должно быть оформлено в текущем году на первом заседании (глав государств ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), - сказал Игорь Додон. - По моей информации, это заседание должно состояться в мае. Нам сказали, что на нем наша заявка будет одобрена".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-