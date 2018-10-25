Мозамбик заинтересован в использовании белорусского опыта в сельском хозяйстве

25 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и Мозамбике по совместительству Александр Сидорук 24 октября вручил верительные грамоты Президенту Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время аудиенции у Президента Мозамбика стороны обсудили наиболее перспективные сферы взаимодействия, выделив в качестве приоритетного участие белорусских предприятий в механизации сельского хозяйства Мозамбика. Собеседники уделили внимание вопросам развития мясо-молочного животноводства и земледелия Мозамбика с использованием белорусского опыта, а также экспорта образовательных услуг и обучения мозамбикской молодежи в белорусских высших учебных заведениях.-0-