На СМИД СНГ в Минске 7 стран будут представлены на уровне министров

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое 6 апреля пройдет в Минске, семь стран будут представлены на уровне глав МИД. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об уровне представительства государств на данном мероприятии, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"Уровень разный, но в любом случае высокий. Семь стран - Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и, естественно, Беларусь - будут представлены министрами", - сказал он.

Заместители глав внешнеполитических ведомств будут представлять Азербайджан и Туркменистан. "Глава МИД Азербайджана также был готов приехать, но в Баку как раз в это время проходит сегмент высокого уровня конференции стран - членов Движения неприсоединения, - продолжил официальный представить белорусского МИД. - Молдова будет представлена послом в Беларуси, который также является постоянным уполномоченным представителем этой страны при уставных органах СНГ. Ожидаем подтверждения от Украины".

В повестку дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ включено 12 вопросов. Они касаются сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества. Приоритетное внимание министры планируют уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействию международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ.

Главы делегаций стран Содружества рассмотрят проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества, а также о международном молодежном проекте государств СНГ "100 идей для СНГ".-0-