На СМИД СНГ в Минске 7 стран будут представлены на уровне министров

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое 6 апреля пройдет в Минске, семь стран будут представлены на уровне глав МИД. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об уровне представительства государств на данном мероприятии, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
"Уровень разный, но в любом случае высокий. Семь стран - Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и, естественно, Беларусь - будут представлены министрами", - сказал он.
Заместители глав внешнеполитических ведомств будут представлять Азербайджан и Туркменистан. "Глава МИД Азербайджана также был готов приехать, но в Баку как раз в это время проходит сегмент высокого уровня конференции стран - членов Движения неприсоединения, - продолжил официальный представить белорусского МИД. - Молдова будет представлена послом в Беларуси, который также является постоянным уполномоченным представителем этой страны при уставных органах СНГ. Ожидаем подтверждения от Украины".
В повестку дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ включено 12 вопросов. Они касаются сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества. Приоритетное внимание министры планируют уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействию международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ.
Главы делегаций стран Содружества рассмотрят проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества, а также о международном молодежном проекте государств СНГ "100 идей для СНГ".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4137 BYN
|2.41 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.964 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4037 BYN
|3.395 BYN
|2.42 BYN