Наблюдатели от Парламентского собрания считают выборы президента России открытыми и легитимными

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, принявшие участие в наблюдении за состоявшимися 18 марта выборами президента России в составе миссии от СНГ, считают выборы открытыми и легитимными. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.

"По итогам наблюдения делегация Парламентского собрания считает, что процесс голосования соответствовал требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам демократичных выборов, а состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента Российской Федерации явились открытыми, свободными, демократичными и легитимными", - говорится в сообщении пресс-службы.

Союзные парламентарии констатировали, что в России были созданы все необходимые условия для наблюдения за ходом подготовки и проведения выборов. "Члены делегации особо отметили высокую техническую оснащенность избирательного процесса, а также открытость, прозрачность и транспарентность выборов, вовлеченность в выборы гражданского общества и общественных организаций", - подчеркнули в пресс-службе.

Делегация Парламентского собрания состояла из 26 наблюдателей. Ее возглавил заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий.

Наблюдение осуществлялось на избирательных участках Москвы и Санкт-Петербурга, Калининградской и Ростовской областей, Татарстана и Чеченской Республики, Краснодарского края. "В ходе визитов в регионы России депутаты Парламентского собрания встретились с руководством региональных избирательных комиссий, руководителями законодательных и исполнительных органов власти регионов, посетили штабы кандидатов, а также ситуационные центры и общественные штабы по наблюдению за выборами президента Российской Федерации. В день выборов наблюдатели от Парламентского собрания присутствовали на открытии участков, их закрытии и при подсчете голосов избирателей", - добавили в пресс-службе.-0-