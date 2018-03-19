Наблюдатели от СНГ отмечают хорошее техоснащение участков на парламентских выборах в Туркменистане

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ отмечают хорошее техническое оснащение избирательных участков на парламентских выборах в Туркменистане, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ посетили избирательные округа Марыйского, Балканского, Ахалского велаятов (территориально-административная единица Туркменистана) и Ашхабада. "При посещении избирательных участков члены миссии ознакомились с работой со списками избирателей, ходом досрочного голосования. Наблюдатели от СНГ отмечают хорошее техническое оснащение и методическое обеспечение участков, их готовность к проведению выборов", - отметили в штабе.

Руководители избирательных комиссий проинформировали наблюдателей о подготовке к выборам, подробно остановились на обучении членов окружных и участковых избирательных комиссий, а также информационном обеспечении выборной кампании.

Ход агитационной кампании обсуждался на встречах наблюдателей с кандидатами в депутаты Меджлиса Туркменистана. "При этом собеседниками было заявлено, что избирательная кампания проходит в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в штабе.

Формирование миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Туркменистане завершилось. В ее составе аккредитованы 90 человек, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России и Исполнительный комитет СНГ.

Выборы в Меджлис пройдут 25 марта.-0-