22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ ознакомились с работой избирательных участков на выборах Президента Азербайджана, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.
Эксперты Содружества посетили участковые избирательные комиссии Бинагадинского и Наримановского районов Баку, где изучили техническое оснащение избирательных участков, методическое обеспечение комиссий. Кроме того, объектом их внимания стала работа со списками избирателей.
В этих же районах ознакомился с ходом избирательной кампании первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. Руководители районов проинформировали его о работе, проделанной исполнительными органами власти по подготовке к выборам.
Виктор Гуминский в ходе наблюдения за президентскими выборами также встретился с помощником Президента Азербайджана - начальником отдела аппарата Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым. "Во время встречи наблюдатели от СНГ были проинформированы о ходе избирательного процесса. При этом Зейнал Нагдалиев подчеркнул, что государственные органы будут всячески содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства, добавив, что обеспечение проведения открытых и прозрачных выборов с соблюдением всех принципов демократии является для Азербайджана одной из важнейших задач", - отметили в штабе миссии.
Выборы Президента Азербайджана пройдут 11 апреля.-0-
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