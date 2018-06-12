12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую военную доктрину Союзного государства рассмотрят на заседании ВГС в Минске. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В повестку дня включен такой вопрос, как новая программа военной доктрины Союзного государства. Это вопрос, который требует внимания президентов. Он уже отработан на уровне военных ведомств", - сказал Григорий Рапота.

Планируется, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в Минске 19 июня. На нем будут рассматриваться вопросы, которые касаются итогов белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, отчета Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, а также программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства.

Кроме того, на заседании ВГС планируется обсудить присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства на 2017-2018 годы, а также учреждение премии Союзного государства в области науки и техники.-0-