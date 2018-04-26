"Нужно исходить из жизни общества" - Ермошина о перспективе проведения референдума

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При принятии решения о проведении референдума в Беларуси необходимо исходить из жизни общества, а не теоретических построений. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

"Президент сказал, что референдума в ближайшее время не будет. И это говорит о многом. Поручение проанализировать, посмотреть применение Конституции, чтобы внести предложения по изменению отдельных норм, дано Конституционному суду, ученым, которые работают в области правовых наук", - отметила Лидия Ермошина. Когда эксперты проработают возможные изменения и внесут предложения, то представят их на рассмотрение главы государства. После чего снова могут вноситься коррективы либо вообще будет принято решение о нецелесообразности таких изменений. "Нужно исходить из жизни общества, а не теоретических построений. Как будет общество экономически и социально существовать, что в нем будет происходить? Исходя из этого и стоит принимать решения о необходимости проведения каких-либо конституционных реформ", - подчеркнула председатель ЦИК.

Лидия Ермошина отметила, что каждое изменение в закон должно отвечать на два вопроса: для чего нужно модернизировать и что в результате получится, каковы будут последствия. "Просто так взять и обозначить, что менять, не анализируя возможный дальнейший негативный или позитивный курс, который возьмет после этого государство, нельзя и, более того, вредно. И ни в коем случае этого делать нельзя. Поэтому сначала должна быть выполнена эта работа и внесены соответствующие предложения", - убеждена она.

Председатель ЦИК уточнила, за какое время общественность должна узнать о предстоящем референдуме. "Избирательные участки на референдум могут создаваться не за 60 дней, а намного позже - за 25 (я сначала говорила о сроке в 70 дней). То есть с точки зрения технической и юридической достаточно 40 дней, чтобы подготовить и провести референдум", - сказала Лидия Ермошина.

Если говорить о политологической и социальной сторонах, то должно быть проведено определенное всенародное обсуждение. Оно тоже не может быть слишком долгим, поскольку политизирует ситуацию. "Возможно, пары месяцев, если это будут сложные изменения, достаточно. Это необходимый период. Слишком долго нельзя. Мы не можем жить, как на вулкане. Зачастую все политические дискуссии приводят к непредсказуемым последствиям", - отметила Лидия Ермошина.

"Центральная избирательная комиссия в настоящее время не задействована в числе тех организаций, которые вносят предложения о необходимых изменениях в Конституцию. Мы выскажемся уже впоследствии как эксперты. Единственное, если бы Центральной комиссии задали вопросы, то мы внесли бы три предложения", - сказала глава ЦИК. Во-первых, уменьшили бы количество ограничений избирательных прав граждан, исключив оттуда право на участие в голосовании лиц, которые до приговора суда находятся под стражей. Поскольку люди, которые находятся в данных местах, еще не осуждены судом и с формальной точки зрения не являются виновными. Таким образом, они должны участвовать в голосовании. Также ЦИК считает необходимым исключить институт отзыва депутата как неработающий и не имеющий потенциальных возможностей применения. Третий момент - уход от права выдвижения и вообще участия в выборах трудовых коллективов. Причиной такого предложения является то, что данная норма становится все менее работающей. Если трудовые коллективы еще активно выдвигают своих представителей в составы избирательных комиссий, то кандидатов в депутаты от них можно увидеть только на местных выборах, на парламентских данная норма редко применяется.

Лидия Ермошина подчеркнула, что предложения Центризбиркома могут быть реализованы без референдума, парламентским путем. Но есть разделы Основного Закона, которые можно изменить только путем всенародного голосования. "Это вопросы, касающиеся порядка избрания и полномочий главы государства, парламента республики. Поэтому если будут предложения по изменению этих разделов, то, конечно, референдум необходим", - резюмировала председатель ЦИК.-0-

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