О визовых процедурах и приоритетах партнерства - Викторин рассказала о сотрудничестве Беларуси и ЕС

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений, в том числе завершение работы над соглашением об упрощении визового режима и подписание документа о Приоритетах партнерства между Беларусью и ЕС. Об этом дипломат рассказала в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

О введении Беларусью пятидневного "безвиза"

В Беларуси уже почти год действует режим безвизового въезда для граждан большого числа государств, включая страны Евросоюза. Андреа Викторин назвала это очень позитивным шагом со стороны белорусских властей. "Благодаря ему ваша страна делается более известной и доступной. Становится легче в нее приехать, познакомиться с ее природой, историей, ее дружелюбными людьми. Этот шаг можно назвать весьма успешным", - сказала она.

О перспективах упрощения визового режима с ЕС

По словам дипломата, в этом вопросе еще есть определенные технические вопросы, которые необходимо решить. Переговоры продолжаются. Последний их раунд состоялся в декабре в Брюсселе. "Мы готовимся к следующему раунду, который будет принимать белорусская сторона. Даты пока не определены, поэтому мы ждем приглашения. Очень надеюсь, что мы решим последние технические вопросы и завершим работу над соглашением", - заявила Андреа Викторин.

О переговорах по Приоритетам партнерства

Глава представительства ЕС констатировала, что в последние два года произошло ощутимое улучшение отношений и расширение взаимодействия с Беларусью. Появился очень важный инструмент - Координационная группа, которая обсуждает весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Последнее заседание этой группы состоялось в декабре прошлого года в Брюсселе.

"Благодаря Координационной группе появляется возможность для расширения сотрудничества. Европейский союз удвоил объем предоставляемой Беларуси помощи. Кроме того, сейчас мы находимся на заключительном этапе переговоров о Приоритетах партнерства, - сказала она. - Приоритеты партнерства станут первым документом, который будет подписан Беларусью и ЕС. Это очень важный шаг, который даст нам возможность расширить наше сотрудничество. Посмотрим, как наши отношения будут развиваться в дальнейшем".

"Важно то, что мы придерживаемся пошаговой стратегии. С таким подходом согласна Беларусь. Естественно, я надеюсь, что власти Беларуси также предпримут конкретные шаги - и это необходимо для дальнейшего улучшения отношений - в области гражданских прав, демократизации и верховенства права", - добавила Андреа Викторин.

О международной роли Беларуси

"На мой взгляд, Беларусь действительно многое делает для развития регионального сотрудничества. Это очень важно. Это высоко ценит Европейский союз. Также мы ценим весьма конструктивную позицию Беларуси по отношению к конфликту в Украине. С моей точки зрения, региональное сотрудничество значительно активизировалось", - заявила дипломат.

Она отметила, что Беларусь гораздо активнее работает в рамках Восточного партнерства, и выразила мнение, что прошедший в Брюсселе саммит стал еще одной вехой в сотрудничестве. "Беларусь сыграла очень конструктивную роль во всех обсуждениях в рамках саммита. Очень важно содействовать данному сотрудничеству, поскольку оно, помимо всего, открывает двери для прямого сотрудничества с соседями", - подчеркнула Андреа Викторин.

Она добавила, что это касается трансграничного сотрудничества со странами Балтии, Польшей, а также с Украиной. Кроме того, это сотрудничество дает дополнительные возможности для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как изменение климата, энергоэффективность, а также для содействия развитию цифровых рынков. "Здесь у Беларуси есть большой потенциал для того, чтобы сыграть очень важную роль", - уверена глава представительства ЕС.-0-