Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины стартовал в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
В предыдущий раз ТКГ собиралась на переговоры в белорусской столице 5 сентября. Тогда трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений.
Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Украине приложить максимум усилий для избежания человеческих жертв.-0-
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