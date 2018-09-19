Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины стартовал в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

В предыдущий раз ТКГ собиралась на переговоры в белорусской столице 5 сентября. Тогда трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Украине приложить максимум усилий для избежания человеческих жертв.-0-