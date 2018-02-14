Очередные переговоры по ситуации на востоке Украины пройдут в Минске 28 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 28 февраля. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Подводя итоги сегодняшних переговоров, Мартин Сайдик рассказал, что экономическая рабочая группа обсуждала возможности возобновление работы оператора мобильной связи Vodafone в Украине на территории отдельных районов Донецкой области.
Кроме того, участники группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Обсуждались также вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта.
Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала дальнейшие шаги, необходимые для подготовки к следующему обмену удерживаемыми, добавил дипломат.-0-
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