Отделение посольства Беларуси в Алматы будет закрыто до 1 марта 2018 года

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение посольства Беларуси в Казахстане в Алматы будет закрыто до 1 марта 2018 года. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 30 января 2018 года №82, сообщили БЕЛТА в белорусском правительстве.
Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного отделения посольства.
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.-0-
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