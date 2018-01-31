Отделение посольства Беларуси в Алматы будет закрыто до 1 марта 2018 года

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение посольства Беларуси в Казахстане в Алматы будет закрыто до 1 марта 2018 года. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 30 января 2018 года №82, сообщили БЕЛТА в белорусском правительстве.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного отделения посольства.

Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.-0-