ПА ОБСЕ высоко ценит конструктивную позицию Беларуси - Церетели

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская ассамблея ОБСЕ высоко ценит конструктивную позицию Беларуси. Об этом сегодня шла речь на встрече в Баку председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Встреча состоялась на полях торжественных мероприятий, которые проходят в Баку по случаю столетия парламента Азербайджана. "В ходе беседы с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели со стороны руководства организации была дана высокая оценка конструктивной позиции Беларуси по актуальным вопросам повестки дня и высказана готовность к продолжению продуктивного сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, Владимир Андрейченко провел переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым. Стороны детально обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы углубления межпарламентского диалога и взаимодействия в международных парламентских организациях. Особое внимание было уделено подготовке к проведению весной 2019 года в Минске второй конференции, посвященной развитию сотрудничества государств - участников ОБСЕ в ходе формирования Экономического пояса Шелкового пути. Эти темы затрагивались и в беседе с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом. Во время встречи обсуждалось также заседание спикеров стран Евразии, которое пройдет в Турции в октябре. Тематика межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества рассматривалась на встрече с руководителем делегации парламента Чехии.

Как сообщалось, 20-21 сентября состоялся визит председателя Палаты представителей в Баку. Владимир Андрейченко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных столетию парламента Азербайджана, в том числе в торжественном заседании Милли Меджлиса. В своем приветственном выступлении белорусский спикер поздравил азербайджанских коллег с юбилейной датой, отметив эффективную законотворческую работу парламента Азербайджана, обеспечившую создание необходимой правовой базы для построения стабильного, динамично развивающегося государства с высокими темпами экономического роста. Особенно подчеркнута интенсивная динамика доверительных отношений Беларуси и Азербайджана, основанных на дружбе и взаимной поддержке. В заседании участвовало высшее руководство Азербайджана, руководители и представители парламентов около 150 иностранных государств и международных организаций.-0-