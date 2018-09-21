Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 сентября 2018, Пт
+18°C
Ясно EUR 2.45
USD 2.0788
RUB 3.1389
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов белорусско-российской повестки дня
Президент
Румас и Медведев встретились в Сочи
Политика
В Беларуси уверены в долгосрочном и эффективном развитии сотрудничества с Китаем - Мясникович
Экономика
"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
На приеме граждан у Костевич поднимались вопросы назначения пенсий и матпомощи
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением парома в Танзании
18:54 Президент
В Жлобине вынесли приговор экс-директору ДЮСШ за трудоустройство фиктивного работника
18:47 Происшествия
День атомных технологий пройдет 25 сентября в Минске
18:46 Регионы
Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира
18:44 Регионы
Министры энергетики ЕАЭС обсудили ценообразование на транспортировку газа
18:41 Экономика
Житель Новополоцка оштрафован почти на Br7,4 тыс. за изготовление мебели нелегально
18:40 Происшествия
Программа "Цирки мира" открывает юбилейный сезон Белгосцирка
18:35 Культура
В Беларуси проверили магазины с дешевыми товарами легпрома: запрещена продажа продукции на Br38,8 тыс.
18:10 Экономика
ПА ОБСЕ высоко ценит конструктивную позицию Беларуси - Церетели
18:09 Политика
Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи продолжились в формате рабочего обеда
18:06 Президент
ФОТОФАКТ: Фестиваль японской культуры открылся в Минске
18:02 Культура
Беларусь и Азербайджан будут развивать сотрудничество в сфере медицины и фармации
17:58 Экономика
Прямой авиарейс может связать Кишинев и Минск уже осенью
17:54 Общество
Беларусь и Россия продолжат работу по интеграции систем прослеживаемости сельхозпродукции
17:48 Экономика
В Беларуси ожидают с визитом Президента Азербайджана
17:47 Политика
Минск в выходные закрывает летний музыкально-туристический сезон
17:47 Культура
"Амкодор" планирует построить в России завод по выпуску почвообрабатывающей техники
17:42 Экономика
Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Тереза Мэй
17:32 В мире
Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения
17:27 Технологии
ЕАЭС в 2019 году приступит к созданию условий для цифровой трансформации промышленности - Субботин
17:26 Экономика
Все новости
Темы
Рабочий визит Лукашенко в Россию Рабочий визит Лукашенко в Россию
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ПА ОБСЕ высоко ценит конструктивную позицию Беларуси - Церетели

Политика 21.09.2018 | 18:09
Георгий Церетели. Фото Turkish Foreign Ministry/Ahmet Gumus/Handout/Anadolu Agency/Getty Images
Георгий Церетели. Фото Turkish Foreign Ministry/Ahmet Gumus/Handout/Anadolu Agency/Getty Images

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская ассамблея ОБСЕ высоко ценит конструктивную позицию Беларуси. Об этом сегодня шла речь на встрече в Баку председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Встреча состоялась на полях торжественных мероприятий, которые проходят в Баку по случаю столетия парламента Азербайджана. "В ходе беседы с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели со стороны руководства организации была дана высокая оценка конструктивной позиции Беларуси по актуальным вопросам повестки дня и высказана готовность к продолжению продуктивного сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, Владимир Андрейченко провел переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым. Стороны детально обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы углубления межпарламентского диалога и взаимодействия в международных парламентских организациях. Особое внимание было уделено подготовке к проведению весной 2019 года в Минске второй конференции, посвященной развитию сотрудничества государств - участников ОБСЕ в ходе формирования Экономического пояса Шелкового пути. Эти темы затрагивались и в беседе с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом. Во время встречи обсуждалось также заседание спикеров стран Евразии, которое пройдет в Турции в октябре. Тематика межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества рассматривалась на встрече с руководителем делегации парламента Чехии.

Как сообщалось, 20-21 сентября состоялся визит председателя Палаты представителей в Баку. Владимир Андрейченко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных столетию парламента Азербайджана, в том числе в торжественном заседании Милли Меджлиса. В своем приветственном выступлении белорусский спикер поздравил азербайджанских коллег с юбилейной датой, отметив эффективную законотворческую работу парламента Азербайджана, обеспечившую создание необходимой правовой базы для построения стабильного, динамично развивающегося государства с высокими темпами экономического роста. Особенно подчеркнута интенсивная динамика доверительных отношений Беларуси и Азербайджана, основанных на дружбе и взаимной поддержке. В заседании участвовало высшее руководство Азербайджана, руководители и представители парламентов около 150 иностранных государств и международных организаций.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Азербайджан, Андрейченко, ОБСЕ, Палата представителей
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.45 BYN 2.441 BYN 2.455 BYN
USD
2.0788 BYN 2.078 BYN 2.09 BYN
RUB
3.1389 BYN 3.12 BYN 3.138 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Сердце ребенка остановили на 3 часа: Белорусские хирурги провели уникальную операцию
Все видео

Фотоновости

Фестиваль японской культуры проходит в Минске
Все фото

Инфографика

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем
Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением парома в Танзании
Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи продолжились в формате рабочего обеда
Экономика
Фото hypestat.com Проект бюджета на 2019 год рассчитан с учетом среднегодового курса доллара в Br2,2160
Министры энергетики ЕАЭС обсудили ценообразование на транспортировку газа
В Беларуси проверили магазины с дешевыми товарами легпрома: запрещена продажа продукции на Br38,8 тыс.
Происшествия
Фото из архива Директор "Белэнергосетьпроекта" задержан при получении взятки в $20 тыс. - КГБ
В Жлобине вынесли приговор экс-директору ДЮСШ за трудоустройство фиктивного работника
Житель Новополоцка оштрафован почти на Br7,4 тыс. за изготовление мебели нелегально
Общество
Ирина Костевич. Фото из архива На приеме граждан у Костевич поднимались вопросы назначения пенсий и матпомощи
Прямой авиарейс может связать Кишинев и Минск уже осенью
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 24-25 сентября
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: праздники Азербайджана и Индии, День без автомобиля и театральные фестивали
День атомных технологий пройдет 25 сентября в Минске
Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира
Спорт
Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий принимает поздравления от партнеров после победы над "Види". Фото Синьхуа - БЕЛТА Белорусские футболисты Денис Щербицкий и Александр Мартынович вошли в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы
Две награды завоевали белорусские атлеты на юниорском ЧМ по кикбоксингу в Италии
Известные белорусские спортсмены примут участие в проекте "Личный пример"
Технологии
Фото CNet Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения
Приложение "Мобильный мастер" внедрили в ЖКХ Жлобина
Культура
Чжао Лэцзи передал в дар Национальной библиотеке Беларуси около 1,2 тыс. китайских книг
Программа "Цирки мира" открывает юбилейный сезон Белгосцирка
ФОТОФАКТ: Фестиваль японской культуры открылся в Минске
В мире
Тереза Май во время саммита в Зальцбурге. Фото AFP via Getty Images ЕС не согласился на Brexit по плану Терезы Мэй
Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Тереза Мэй
Число погибших при крушении парома в Танзании превысило 100 человек
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября
Группа Kiss объявила о прощальном туре
Райан Рейнольдс поделился видео со съемок нового фильма Майкла Бэя
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия