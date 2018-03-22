Парламентарии КНР считают политическое доверие фундаментом китайско-белорусского партнерства

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическое доверие является фундаментом всестороннего китайско-белорусского партнерства. Об этом заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Алекен Еминбахэ на встрече с членами Совета Республики, которые в составе парламентской делегации совершают рабочую поездку в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Во встрече также приняли участие заместитель министра коммерции Китая Фу Цзыин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Алекен Еминбахэ отметил, что Китай и Беларусь являются надежными друзьями и партнерами. Большую роль в укреплении двустороннего сотрудничества играют теплые и доверительные отношения между главами государств двух стран. "Важно приумножать результаты сотрудничества, поддерживать связи и координацию на многосторонних площадках", - подчеркнул зампредседателя ПК ВСНП. Важно также наращивать динамику двустороннего сотрудничества, расширять обмен опытом в законодательной сфере, чтобы белорусско-китайское партнерство и взаимодействие между законодательными органами было более содержательным и эффективным.

Особое внимание Китай уделяет развитию инициативы "Один пояс - один путь". Китайская сторона готова приложить максимум усилий для эффективного сотрудничества с Беларусью, успешной реализации совместных проектов в рамках этой инициативы, а также развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", подчеркнул Алекен Еминбахэ. Он также просил передать приглашение председателю Совета Республики Михаилу Мясниковичу посетить Китай с официальным визитом в текущем году.

В свою очередь заместитель министра коммерции Китая сообщил, что товарооборот между Беларусью и Китаем в январе текущего года вырос на 30%. "Это очень хорошее начало года", - сказал он. "Великий камень" становится образцовым проектом инициативы "Один пояс - один путь". Успешно реализуются совместные проекты и в других сферах: машиностроении, энергетике, строительстве социального жилья, освоении полезных ископаемых и др. "В Беларуси стабильная и справедливая правовая среда. Между странами создана прочная договорно-правовая основа для развития сотрудничества", - констатировал Фу Цзыин.

Все большее значение приобретает региональное сотрудничество. "Надеемся на увеличение активности регионов и предприятий двух стран. Будем оказывать такому сотрудничеству поддержку и содействие", - подчеркнул Фу Цзыин.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак от имени парламентской делегации поблагодарил китайскую сторону за теплый прием. Он отметил позитивную динамику двустороннего сотрудничества и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного партнерства с Китаем по всем направлениям. В мае текущего года в Беларуси пройдет международный форум "Минский диалог" с участием известных мировых экспертов. Это мероприятие будет содействовать разработке обновленных принципов взаимодействия между государствами и новых направлений сотрудничества. Беларусь пригласила Китай принять участие в форуме.-0-