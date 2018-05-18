Парламентариям важно содействовать межрегиональному сотрудничеству Беларуси и Эквадора - Андрейченко

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям Беларуси и Эквадора важно содействовать развитию межрегионального сотрудничества. Такое мнение сегодня высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с министром иностранных дел и миграции Эквадора Марией Фернандой Эспиносой Гарсес, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению спикера, парламентарии могут более активно взаимодействовать в плане обмена опытом в законотворческой деятельности. Важными направлениями он назвал также сотрудничество на межрегиональном уровне, в области туризма, образования. В 2016 году Беларусь с официальным визитом посетила председатель Национальной ассамблеи Эквадора Габриэла Риваденейра Бурбано, было подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами. Таким образом, как отметил Владимир Андрейченко, уже создана системная правовая основа для развития сотрудничества. Значимую роль в этом играют парламентские группы дружбы. "Чтобы наращивать в целом наше сотрудничество, думаю, что надо значительно активизировать их работу", - считает он.

Беларусь придает большое значение развитию отношений с Эквадором. В двусторонней повестке дня нет проблемных вопросов, которые препятствовали бы расширению, углублению сотрудничества. "Более того, у нас большой неиспользованный потенциал. Мы открыты для широкого сотрудничества по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес", - сказал Владимир Андрейченко. При этом, как обратил внимание спикер, сотрудничество две страны начинают не с чистого листа, есть очень хорошие заделы в торгово-экономическом направлении. И оно расширяется: так, за 2017 год взаимный товарооборот удвоился, положительная тенденция намечается и в 2018-м.

Беларусь и Эквадор плодотворно сотрудничают на международной арене, оказывая друг другу взаимную поддержку. "Но нужно сделать больше, и важный вклад в развитие сотрудничества должны внести парламентарии", - убежден Владимир Андрейченко.

В свою очередь Мария Фернанда Эспиноса Гарсес подчеркнула, что Беларусь и Эквадор придают большое значение развитию двусторонних отношений. В 2018 году страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. К этому времени они достигли определенных успехов не только в торговле, но продвинулись в таких направлениях, как образование, технологии, взаимные инвестиции. Министр отметила вклад Беларуси в развитие нефтяного сектора Эквадора. "Мы находимся на том этапе, чтобы оценить достижения и наметить перспективы. Так, Эквадор заинтересован в расширении сотрудничества путем расширения соглашения с ЕАЭС", - сказала Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.-0-

Фото Палаты представителей.