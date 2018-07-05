Парламентская делегация Беларуси примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Берлине

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком примет участие в 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в Берлине 7-11 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Основная тема сессии - "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов". Она будет посвящена эффективным законодательным мерам, которые необходимо принимать государствам-участникам для укрепления международного сотрудничества и выполнения обязательств в отношении поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ, пояснили в пресс-службе.

Белорусская делегация, в которую вошли также председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, проведет на полях сессии ряд двусторонних встреч с руководителями и членами делегаций стран - участниц ОБСЕ, другими официальными лицами.

Ежегодная сессия завершится 11 июля выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, других должностных лиц ассамблеи, а также принятием Берлинской декларации, в которую войдут три резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ и ряд дополнительных резолюций.

Как сообщалось, Беларусь готовит на сессию ПА ОБСЕ резолюцию, направленную на развитие цифровой экономики. Она также посвящена вопросам экономического роста в регионе ОБСЕ, устранению различных препятствий и барьеров, гармонизации стандартов.-0-