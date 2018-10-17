Парламентская делегация КНР посетит Беларусь

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация во главе с заместителем председателя Комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей КНР Жэнь Сяньляном прибывает сегодня в Беларусь. Программой визита 18 октября запланированы переговоры в Палате представителей, сообщили в ее пресс-службе БЕЛТА.
Китайские парламентарии встретятся с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком. "Стороны обсудят вопросы, касающиеся обмена опытом законотворческой деятельности в социально-экономической сфере, развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между Беларусью и Китаем", - проинформировали в пресс-службе.
Визит продлится по 21 октября. Планируется, что китайские парламентарии посетят Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ОАО "Купалинка" в Солигорске, ознакомятся с белорусским опытом в сфере соцобслуживания, образования и здравоохранения.-0-
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