Парламентские выборы в Туркменистане прошли открыто и конкурентно - наблюдатели от СНГ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы, которые состоялись в Туркменистане 25 марта, прошли открыто и конкурентно. Об этом говорится в заявлении миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в ее штабе БЕЛТА.

Во время мониторинга подготовки и проведения выборов депутатов Меджлиса наблюдатели от СНГ и глава миссии, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев посетили ряд избирательных участков. "Голосование проходило спокойно и организованно, при высокой активности граждан, в присутствии национальных и международных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в депутаты. Помещения для голосования были оснащены необходимым оборудованием и информационными материалами", - отметили в штабе миссии.

Наблюдатели зафиксировали отдельные упущения, которые имели технический характер и оперативно устранялись участковыми избирательными комиссиями. "Члены миссии наблюдали за процедурой подсчета голосов и отмечают, что она проходила в соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана", - добавили в штабе.

Сергей Лебедев по итогам работы миссии провел пресс-конференцию, на которой заявил о том, что выборы депутатов Меджлиса проведены на высоком организационном уровне, в соответствии законодательством Туркменистана и отвечают общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов. Глава миссии СНГ подчеркнул, что выборы прошли на многопартийной основе, были открытыми, свободными и конкурентными.

Наблюдатели, по словам Сергея Лебедева, отметили, что органы государственной власти Туркменистана и избирательные комиссии обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление. Он также обратил внимание на высокий профессионализм организаторов выборов, в том числе и на низовом уровне - в участковых комиссиях.-0-