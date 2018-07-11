Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Минске

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Сейчас в белорусской столице проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы (ТКГ).

На прошедшем заседании 27 июня было принято заявление в связи с началом уборки урожая. ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта, подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня с 1 июля. Кроме этого, в заявлении говорилось, что стороны подтверждают свою общую и твердую приверженность полному выполнению минских соглашений. Решение о прекращении огня было доведено до соответствующих высших структур.

Также на прошедших переговорах экономическая рабочая группа продолжала обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Были затронуты вопросы, связанные с поставками воды в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", выплатами пенсий. Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала темы, связанные с обменом удерживаемыми и поиском пропавших без вести. Велась дискуссия и по вопросам улучшения условий пересечения линии соприкосновения - в частности, возможности полноценного ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-