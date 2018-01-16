Перенос даты выборов на более ранний срок не является нарушением конституционных норм - Ермошина

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос даты выборов на более ранний срок не является нарушением конституционных норм, заявила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина перед началом семинара-практикума "Молодежь выбирает!", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о возможности проведения одной из избирательных кампаний 2020 года в конце 2019-го, Лидия Ермошина сказала: "Никаких нарушений Конституции в переносе выборов нет. Есть нарушение Конституции только тогда, когда выборы отодвигаются, проводятся позже установленного срока. Это возможно только в случае объявления войны или чрезвычайного положения".

"Дата выборов определяется исходя из целесообразности. Например, в Индии календарь выборов формируется с учетом сезона дождей. Любое государство должно думать обо всех остальных вопросах. Это прежде всего экономическое, социальное положение, проведение других избирательных кампаний, политические настроения", - отметила председатель ЦИК.

Согласно календарю выборов и референдумов, опубликованному на сайте Центризбиркома, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 30 августа, выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября.-0-