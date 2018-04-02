Петришенко о внешней политике Беларуси: наш клочок родной земли стоит на месте и никуда не дрейфует

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не собирается дружить против кого-то и проводит многовекторную политику. Этот тезис в интервью "Российской газете" подтвердил посол Беларуси в России Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.

"Наш замечательный клочок родной земли стоит на месте, он никуда не дрейфует. Да, у нас есть соседи с Запада, с Востока, с Севера, с Юга, и с ними со всеми надо дружить. И дружить не против кого-то, потому что это путь в никуда. Кстати, точно так же Россия проводит собственную многовекторную внешнюю политику. И мы только радуемся, когда развивается ее сотрудничество с разными странами. Иногда искусственно создается ненужный ажиотаж, будто мы куда-то дрейфуем, но это абсолютно неверно, что неоднократно подчеркивалось не только в СМИ, но и на самом высоком уровне. По крайней мере, у российского руководства нет к нам таких вопросов. Вы же знаете, что наш глава государства неоднократно подчеркивал, когда перед нами ставили выбор - с Западом мы или с Востоком, то ответ был, что мы против России ни с кем дружить не собираемся", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Беларусь, как и Россия, заинтересована в активном диалоге и с Европейским союзом, другими странами. "Кстати, Россия еще до создания Союзного государства подписала с ЕС Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, у нас такого соглашения нет. У вас уровень взаимоотношений даже в санкционном противостоянии с ЕС выше, чем у нас сейчас, ­когда они отказались от санкций, хотя еще не все окончательно отменили", - обратил внимание Игорь Петришенко.

"Мы нигде ни на йоту не отступили от наших союзнических обязательств. Это вектор, это стратегия, которая, подчеркну еще раз, была принята на всенародном референдуме", - сказал он.

Дипломат также высказался в отношении национальных и языковых вопросов. "Мы белорусы, мы действительно состоялись как нация. Точно так же, как русский человек. Что здесь не так, что делить? У нас в стране два государственных языка. Да, мы стараемся активнее развивать белорусский язык, но что плохого в том, что говорим на родном языке? Я считаю, что нельзя идти на поводу у тех, кто пытается таким образом нас поссорить, вбить клин в наши братские отношения", - заявил посол.-0-