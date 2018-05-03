Посол Беларуси обсудил с Президентом Панамы назначение почетных консулов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Эквадоре и Панаме по совместительству Игорь Полуян вручил верительные грамоты Президенту Панамы Хуану Карлосу Вареле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
В беседе с главой панамского государства, в которой также приняла участие вице-президент - министр иностранных дел Панамы Исабель де Саинт Мало де Альварадо, обсуждены пути укрепления контактов между двумя странами, в том числе посредством назначения почетных консулов.
Особое внимание стороны уделили поиску перспективных направлений торгово-экономического взаимодействия, организации официальных и деловых визитов, созданию договорно-правовой базы сотрудничества между Беларусью и Панамой.-0-
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