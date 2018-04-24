Посол Беларуси в Великобритании Алейник удостоен в Лондоне награды "Дипломат года"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне 23 апреля состоялась десятая церемония награждения "Дипломат года", организуемая лондонским журналом "Дипломат" и дипломатическим корпусом в британской столице. Награды "Дипломат года" от региона Евразии был удостоен Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий и международных организаций, старшие дипломаты, политики и бизнесмены. Кандидатуры награждаемых дипломатов определялись путем голосования среди самих дипломатов.-0-
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