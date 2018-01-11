Посол Словакии: минувший год стал переломным в сотрудничестве с Беларусью

11 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минувший год стал переломным в белорусско-словацком сотрудничестве. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш на вечере в Доме дружбы, посвященном 25-летию установления белорусско-словацких дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Год действительно был очень позитивным и, я бы сказал, переломным во взаимодействии между нашими государствами. Один тот факт, что состоялось девять очень важных визитов, говорит о многом, - считает Йозеф Мигаш. - Наладились очень конструктивные контакты между нашими странами".

Он также рассказал, что в феврале в Беларусь с визитом прибудет словацкий вице-премьер по инновациям и информатизации Петер Пеллегрини, который намерен обсудить дальнейшие перспективы взаимодействия с Беларусью. Кроме того, ожидаются новые двусторонние договоренности по активизации контактов в области образования.

Дипломат акцентировал внимание на важности юбилейной даты в отношениях между двумя странами. По его мнению, белорусский и словацкий народы связаны исторически. "Очень важно, что Беларусь и Словакия - страны с мирными устремлениями", - заметил Йозеф Мигаш.

Он также обратил внимание на тот факт, что Словакия как член Евросоюза во все времена, порой непростые, всегда поддерживала Беларусь, обращая внимание партнеров на необходимость конструктивного взаимодействия со страной.

Кроме того, дипломат коснулся исторических аспектов развития государств и призвал сохранять историческую память и основываться на традиционных ценностях.

Йозеф Мигаш также выразил мнение, что есть много общего между словацкой и белорусской культурами. "Когда я сейчас изучаю белорусский язык, то вижу в нем много схожего со словацким", - отметил посол.

Он также высказал уверенность в том что, Беларуси и Словакии необходимо активнее сотрудничать: "Нам нельзя терять время, давайте будем активнее сотрудничать и реализовывать совместные проекты".

В свою очередь начальник управления Европы Министерства иностранных Беларуси Евгений Воробьев сказал о важности белорусско-словацкого сотрудничества, которое насчитывает уже 25 лет. Он считает конструктивными сложившиеся между государствами контакты. "У Беларуси у Словакии большие и хорошие перспективы взаимодействия", - убежден представитель МИД.

Председатель общества "Беларусь - Словакия" Михаил Метлицкий обратил внимание на богатство культурной составляющей двустороннего сотрудничества, а также многообразие словацкой культуры.-0-