Посольство Беларуси в Австралии закроют до 1 сентября

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Австралийском союзе будет закрыто до 1 сентября 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 7 августа 2018 года №581, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию посольства с осуществлением финансирования расходов на закрытие в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-