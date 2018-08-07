Посольство Беларуси в Австралии закроют до 1 сентября

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Австралийском союзе будет закрыто до 1 сентября 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 7 августа 2018 года №581, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию посольства с осуществлением финансирования расходов на закрытие в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-
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