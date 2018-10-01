Постоянный секретарь МИД Великобритании посещает Минск

1 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Постоянный секретарь Министерства иностранных дел Великобритании, глава дипломатической службы Саймон Макдональд посещает Минск 1 октября в рамках регионального тура. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Великобритании в Беларуси.
Приезд Саймона Макдональда продолжает серию двусторонних встреч и визитов, в числе которых визиты госминистра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алана Дункана в Беларусь в сентябре 2017 года и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Великобританию в марте 2018 года.
В белорусской столице Саймон Макдональд встретится с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко и министром финансов Максимом Ермоловичем. Он также проведет встречи с выпускниками британских университетов.
В посольстве считают, что визит постоянного секретаря позволит укрепить отношения между Великобританией и Беларусью и изучить пути двустороннего сотрудничества, в том числе путем развития торговых связей.-0-
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