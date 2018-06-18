Постпреды СНГ приступают к разработке повестки заседания Совета глав государств в Душанбе

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постпреды СНГ в ближайшее время приступят к разработке повестки заседания Совета глав государств, которое пройдет в Душанбе 28 сентября. Об этом сегодня журналистам сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси, постоянный представитель Таджикистана при уставных и других органах СНГ Хакдод Махмадшариф, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат напомнил, что 27 сентября в Душанбе пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ, 28-го - заседание Совета глав государств Содружества. "Мы прорабатываем вопросы повестки дня", - сказал Хакдод Махмадшариф.

Следующие заседания Совета постпредов будут посвящены именно этому вопросу. На сегодняшнем, которое проходит в штаб-квартире Содружества в Минске, подводятся итоги заседания Совета глав правительств, которое состоялось 1 июня в Душанбе. Дипломат напомнил, что руководители правительств подтвердили заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества в СНГ.-0-