18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с Магаданской и Смоленской областями России. Это предусмотрено постановлениями Совета Министров от 17 сентября 2018 года №678 и №680, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Совет Министров Беларуси принял предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Беларуси и правительством Магаданской области о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.
С Администрацией Смоленской области будет подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях.-0-
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