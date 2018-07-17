Председательство Таджикистана в СНГ проходит успешно - посол

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство Таджикистана в СНГ проходит успешно, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил посол, концепция председательства Таджикистана в Содружестве предусматривает ряд важных организационно-практических мероприятий, направленных на дальнейшее углубление интеграционного сотрудничества на пространстве Содружества. "По итогам первого полугодия можно констатировать, что все запланированные мероприятия реализовываются успешно. Они касаются сотрудничества в вопросах безопасности, социально-экономического развития и культурно-гуманитарного взаимодействия ", - отметил Махмадшариф Хакдод.

Таджикистан инициирует регулярное проведение Международной конференции высокого уровня по реализации целей и задач Десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028". Второй форум планируется провести в 2020 году. Его темой будет "Стимулирование действий по вопросам воды и партнерства на местном, национальном и глобальном уровнях".

Работа в данном направлении будет усилена созданием в Душанбе международного центра содействия осуществлению Десятилетия. В качестве дополнительной площадки для взаимодействия Таджикистан намерен подготовить новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о среднесрочном обзоре хода осуществления Десятилетия, которую планирует продвигать в рамках 73-й сессии ГА ООН.

Первая Международная конференция высокого уровня по реализации целей и задач Десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028" прошла в июне в Душанбе. В ней приняли участие 1,5 тыс. представителей из более 100 стран, международных и региональных организаций, местных органов власти, частного сектора и научных кругов. Афганистан, Туркменистан и Пакистан были представлены на уровне глав государств и правительств.

По итогам международного форума принята заключительная душанбинская декларация "Продвижение действий и стратегического диалога".-0-