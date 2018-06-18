Представителей правительства Союзного государства будут заслушивать на парламентских часах

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА. Представителей правительства Союзного государства планируется заслушивать на заседаниях Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Об этом сообщил сегодня журналистам в Бресте по итогам 54-й сессии Парламентского собрания председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Необходимо повышать эффективность самого Парламентского собрания. Для этого нужно использовать новые формы и методы работы, которые позволяют выходить на принятие конкретных решений. Мы договорились, чтобы у нас в повестке была реализована такая форма, как заслушивание представителей правительства Союзного государства по вопросам, которые волнуют граждан наших стран и требуют рассмотрения именно в рамках такого формата", - сказал спикер Госдумы. По его словам, в комиссиях Парламентского собрания будет составлен график таких выступлений.

Основу повестки заседания 54-й сессии Парламентского собрания составили вопросы сближения законодательства Беларуси и России по обеспечению равных прав граждан и субъектов хозяйствования. "С момента образования Союзного государства в этом плане много сделано. Вместе с тем наши комиссии выявили и немало пробелов, нестыковок, нерешенных вопросов. Это прежде всего сфера торгово-экономических отношений. Не все еще сделано в плане проведения согласованной промышленной политики. Надо активнее работать в сфере кооперационных связей между нашими предприятиями. Это выгодно всем - и России, и Беларуси. Это рабочие места, пополнение бюджета, заработная плата наших людей", - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

В работе сессии принял участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Следующее заседание Парламентского собрания планируется провести в конце года в одном из приграничных регионов России. Не исключено, что это будет Псковская область. Заседание будет посвящено формированию бюджета. Кроме того, рассматривается возможность увеличения количества заседаний. Сейчас они проходят два раза в год. По словам спикеров, если повестка того потребует, союзные парламентарии будут собираться чаще.-0-