Президент Армении назначил нового посла в Беларуси

15 августа, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Армен Саркисян отозвал с должности посла Армении в Беларуси Олега Есаяна. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Такое решение было принято по предложению премьер-министра страны Николы Пашиняна.
Указом президента Армении на должность посла Армении в Беларуси назначен Армен Гевондян.-0-
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