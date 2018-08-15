Президент Армении назначил нового посла в Беларуси

15 августа, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Армен Саркисян отозвал с должности посла Армении в Беларуси Олега Есаяна. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Такое решение было принято по предложению премьер-министра страны Николы Пашиняна.

Указом президента Армении на должность посла Армении в Беларуси назначен Армен Гевондян.-0-