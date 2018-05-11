Президиум Совета Республики утвердил план по реализации поручений Президента в 2018 году

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси утвердил план действий по реализации поручений Президента в 2018 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

План направлен на реализацию поручений главы государства, данных в ходе отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома 2 марта, обращения с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля, а также совещания по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси 3 мая.

В соответствии с планом будут изучены возможности повышения роли местных Советов депутатов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития регионов, возможности совершенствования административно-территориального устройства Беларуси. Внимание будет уделено вопросам стратегического планирования социально-экономического развития регионов, содействию реализации плана индустриализации, в том числе формированию точек экономического роста как базовой экономической стратегии.

Продолжится работа по приведению кодексов и законов в соответствие с декретами от 23 ноября 2017 года №7, от 21 декабря 2017 года №8 и от 25 января 2018 года №1. Предусмотрена подготовка законопроекта, направленного на комплексную корректировку Налогового кодекса, проекта закона об изменении Гражданского кодекса, проекта концепции закона о государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства, проекта закона об инвестициях и др.

Особое внимание в плане уделено формированию нормативной базы для построения экономики, обеспечивающей реализацию задачи по достижению к концу 2025 года объема внутреннего валового продукта на уровне $100 млрд. Для этого будут подготовлены предложения для включения в проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы одновременно с предложениями по правовому обеспечению их реализации.

Постоянным комиссиям и Секретариату Совета Республики поручено обеспечить безусловную реализацию поручений, данных главой государства, а также оказывать необходимое содействие государственным органам.-0-