Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС будут подписаны в 2018 году - еврокомиссар Хан

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС будут подписаны в 2018 году. Об этом сегодня журналистам сообщил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан по итогам десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

Йоханнес Хан отметил, что "очень скоро это соглашение будет готово". "Мы его подпишем в этом году", - сказал он.

Подписание документа станет основой для более интенсивного сотрудничества между Беларусью и ЕС. "В частности, это укрепит экономические отношения", - уверен еврокомиссар. Так, позитивный сигнал получат европейские инвесторы, откроются новые возможности для бизнеса, а значит, и в части создания новых рабочих мест, обратил внимание Йоханнес Хан.-0-